Общество

Праздничный митинг-концерт состоялся в псковской Тямше в День народного единства

Праздничный митинг-концерт состоялся в псковской Тямше в День народного единства. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Праздничный митинг-концерт состоялся в деревне Тямша, на новой площадке, обустроенной в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"», - написала глава района.

Концертную программу для жителей подготовили активисты молодежного совета Псковского района и работники Тямшанского дома культуры.