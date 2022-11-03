Общество

Ход капремонта в детском саду «Рябинушка» проконтролировала глава Псковского района

Ход капитального ремонта в детском саду «Рябинушка» в деревне Писковичи проконтролировала ллава Псковского района Наталья Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Также Наталья Федорова обсудила с подрядчиком проблемные вопросы.

«Работы ведутся без выходных, потому что сроки очень сжатые. Капитальный ремонт должен быть завершён к концу ноября», - рассказали в администрации.

Сейчас строители возводят внутренние перегородки, также идёт подготовка к монтажу системы отопления и электрики. Начаты работы по благоустройству территории вокруг здания.

За ходом работ постоянный контроль осуществляет администрация Псковского района.