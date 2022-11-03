Ученые доказали безвредность жареной картошки для здоровья

Ученые из Медицинской школы Университета Бостона доказали, что употребление жареной картошки не наносит никакого вреда здоровью.
Специалисты следили за состоянием здоровья нескольких тысяч людей более 50 лет, начиная с 1971 года. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Journal of Nutritional Science, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Так, испытуемые регулярно ели картошку в разных видах, включая, жареную, пюре, картофель-фри. Как оказалось, у таких людей риск развития сахарного диабета снизился на 24%, а также понизилась возможность появления атеросклероза.
Однако эксперты сделали две оговорки. Во-первых, здоровее становились физически активные люди. Во-вторых, картошку нельзя есть с красным мясом, потому что эти продукты не сочетаются.