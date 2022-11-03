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Общество

Ученые доказали безвредность жареной картошки для здоровья

06.11.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Медицинской школы Университета Бостона доказали, что употребление жареной картошки не наносит никакого вреда здоровью.

Специалисты следили за состоянием здоровья нескольких тысяч людей более 50 лет, начиная с 1971 года. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Journal of Nutritional Science, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Так, испытуемые регулярно ели картошку в разных видах, включая, жареную, пюре, картофель-фри. Как оказалось, у таких людей риск развития сахарного диабета снизился на 24%, а также понизилась возможность появления атеросклероза.

Однако эксперты сделали две оговорки. Во-первых, здоровее становились физически активные люди. Во-вторых, картошку нельзя есть с красным мясом, потому что эти продукты не сочетаются.

Теги: #питание #здоровое питание
Источник: Псковская Лента Новостей
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