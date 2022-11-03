Общество

Псковские семьи мобилизованных получили подарки из Севастополя

Активисты Севастопольского отделения «Единой России» передали подарочные наборы в Псковскую область для семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения политической партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В наборах - продукция севастопольского производства: декоративные тарелки, сладости, чай, открытки с изображениями достопримечательностей региона.

Активисты Псковского регионального отделения партии в свою очередь передали десятки подарочных наборов и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев Севастополя. В каждый набор, который отправили псковичи, собраны местные продукты из Пушкиногорья, в том числе сбитень, иван-чай, варенье, сувениры, открытки с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

Передача подарков в регионы прошла в рамках акции «Россия – единая семья!», приуроченной ко Дню народного единства.

Псковские партийцы уже доставили подарки от севастопольцев десяткам семей мобилизованных и добровольцев из сельской местности Псковской области.

Председатель собрания депутатов Псковского района Владимир Яников вместе с главой района Натальей Федоровой отвезли подарки семьям муниципального образования.

«Акция направлена на поддержку семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Важно, чтобы наши семьи чувствовали поддержку, понимали, что за них переживают не только жители Псковской области, вся страна за них беспокоится. Поэтому мы направили подарки в Севастополь, а они прислали подарки нам», – отметил Владимир Яников.

В акции «Единой России» «Россия – единая семья!» принимают участие все региональные отделения партии.