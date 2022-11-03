Общество

Репродуктолог назвала способ проверки запаса яйцеклеток у женщин

Репродуктолог института репродуктивной медицины Анна Поварова назвала способ проверки запаса яйцеклеток у женщин.

По словам специалиста, состояние овариального резерва можно узнать при помощи анализа АМГ (Антимюллерова гормона).Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

«Определить его уровень можно с помощью анализа крови из вены — он сдается в любой день цикла без подготовки. В каждом возрасте своя норма запаса яйцеклеток, однако этот показатель с годами только снижается. Максимальный уровень АМГ приходится на юный возраст, ближе к менопаузе показатель гормона близится к нулю», — рассказала Поварова.

Репродуктолог подчеркнула, что на снижение овариального резерва влияют избыток веса, курение, некоторые методы лечения онкологических заболеваний, а также операции на яичниках.

«Поэтому бережно относитесь к репродуктивному здоровью, посещайте гинеколога раз в год, чтобы отслеживать уровень запаса яйцеклеток», — отметила врач, добавив, что увеличение овариального резерва невозможно.