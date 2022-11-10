Общество

О гибели ещё четырёх военнослужащих на Украине сообщил псковский губернатор

Ещё с четырьмя погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции», - написал Михаил Ведерников.

В регионе простились с гвардии старшим прапорщиком Игорем Ивановым; лейтенантом Александром Лебидем; гвардии сержантом Николаем Погореловым; гвардии старшим сержантом Евгением Семёновым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь. Вечная память», - добавил губернатор.

Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Главной целью в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.