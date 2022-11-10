Общество

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечают 10 ноября

Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День милиции) ежегодно отмечается в России 10 ноября.

История этого праздника берёт своё начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал её «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством», уточняет calend.ru.

В 1917 году (28 октября) 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция. С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после вступления в силу указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

Сначала милиция находилась в ведении местных Советов, затем в структуре Наркомата внутренних дел, а с 1946 года — в министерстве внутренних дел.

За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и другие. В 1930-е годы были образованы: паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. Также в ведение милиции были переданы медицинские вытрезвители и т. д.

Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и другие), а исторические перемены, произошедшие в этот период в стране, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства.

Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», а 1 марта 2011 года вступил в силу федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию.

Поэтому и профессиональный праздник, долгие годы носивший название «День милиции», после вступления в силу нового закона был переименован. В соответствии с указом Президента РФ от 13 октября 2011 года №1348 он стал называться «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

Тогда же была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проведены мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы.

В настоящее время органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, проведение массовых мероприятий, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков, противодействие экстремизму.

При стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах полиция участвует в спасении людей, государственного, общественного и личного имущества граждан. Подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения. Повышенное внимание уделялось выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту, охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внутренних дел успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств.

В течении многих лет одним из подарков к этому профессиональному празднику считается большой торжественный концерт по телевидению. Также в этот день проходит множество торжественных и памятных мероприятий, когда не только чествуют отличившихся сотрудников, но и поздравляют ветеранов — бывших сотрудников ОВД, а также чтят память погибших при исполнении служебного долга.