Общество

Здоровья и успехов пожелал псковским полицейским Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

«Служба в полиции стала для вас настоящим призванием и делом всей жизни, - обратился он к сотрудникам полиции. - Это напряженная работа требует высоких моральных качеств и особой ответственности, самообладания и профессионализма, терпения и личного мужества».

Управление МВД России по Псковской области уверенно выполняет все поставленные задачи по борьбе с криминалом, терроризмом, киберперступностью и коррупцией, подчеркнул губернатор. «Вы стоите на страже законности, безопасности дорожного движения и общественного порядка, всегда выполняя свой долг с честью, принципиальностью и достоинством, рискуя порой своими жизнями», - продолжил глава региона.

«Выражаю признательность ветеранам ведомства, которые передают бесценный опыт молодым сотрудникам и воспитывают достойную смену. Благодарю всех, кто связал свою жизнь с нелегкой службой в полиции, за высокий профессионализм, компетентность, преданность делу и готовность всегда прийти на помощь. Уверен, вы и впредь будете действовать в интересах жителей Псковской области, чтобы обеспечивать их безопасность и порядок и на территории региона», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал всем, кто сегодня встречает профессиональный праздник на дежурстве, боевом посту и в семейном кругу — крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и новых успехов.