Общество

Финалистки фестиваля «Миссис Псков» приняли участие в кулинарном конкурсе

Финалистки фестиваля «Миссис Псков - 2022» приняли участие в кулинарном конкурсе, который проходил в кулинарной школе «Без предела». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Даниил Леонтьев

Под руководством шеф-повара школы Ирины конкурсантки справлялись с кулинарными квестами.

«Время приготовления сопровождалось теплым общением и рассказом о новых вкусных рецептах от финалисток проекта. Традиционно кулинарный конкурс завершился совместным ужином и чаепитием. Участницы остались довольны новыми кулинарными изысками и добавили новый рецепт в копилочку своих», - рассказали организаторы.

По итогам этого этапа номинацию «Миссис шеф-повар» получила Ирина Хоничева.