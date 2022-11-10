Общество

Борис Елкин: Ни одно событие в Пскове не обходится без активного участия полицейских

Личный состав псковской полиции с профессиональным праздником в День сотрудников органов внутренних дел России поздравил глава областного центра Борис Елкин. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вы всегда на передовой, а в трудную минуту - всегда рядом и готовы прийти на помощь. Ни одно событие в Пскове не обходится без вашего активного участия. Проявляя лучшие профессиональные качества в самых сложных ситуациях, вы не раз доказывали, что невыполнимых задач для вас нет!» - написал Борис Елкин.

Глава города вручил полицейским благодарственные письма.

«Благодарю ветеранов и сотрудников полиции за конструктивное сотрудничество и неоценимый вклад в безопасность и спокойствие псковичей, обеспечение правопорядка в городе! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в службе и чтобы близкие всегда были рядом!» - добавил Борис Елкин.