Общество

Минцифры обсуждает с провайдерами льготы для СМИ на переезд их сайтов в публичные «облака»

Минцифры РФ обсуждает с облачными провайдерами льготные тарифы для СМИ, чтобы они могли перевести свои информационные ресурсы в публичные «облака» для усиления кибербезопасности, сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры работает с облачными провайдерами по льготным тарифам для СМИ. Это даст СМИ возможность переехать в облако к крупному провайдеру и получить большую скидку на размещение своего сайта, информационного ресурса в этом облаке», - сказал Шадаев в кулуарах Finopolis в четверг.

Он отметил, что речи о введении для СМИ обязательных требований по проверкам безопасности инфраструктуры не идет. По словам министра, это потребует от СМИ больших финансовых затрат.

«Мы хотим, чтобы они были защищены. Если каждый будет защищать себя самостоятельно, то нужно очень много инвестиций в системы защиты. Поэтому мы говорим: есть большие промышленные облака публичные, переезжайте туда, там вы будете находиться с большим периметром защиты и всего остального», - добавил глава Минцифры.

Облачная безопасность используется для защиты данных от DDoS-атак, вредоносных программ, несанкционированного доступа и других действий хакеров.

В четверг «Коммерсант» сообщил, что правительство разрабатывает регулирование для СМИ в части информбезопасности инфраструктуры. По данным издания, для этого планируется, в частности, обязать проводить регулярные проверки защищенности сетей.