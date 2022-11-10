Общество

Комплексные учения по безопасности пройдут в аэропорту в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с гендиректором по Северо-Западному кластеру ООО «Новапорт Холдинг» Александром Корытным вопросы развития международного аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове, расширения маршрутной сетки и перспективы прихода в регион новых авиаперевозчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор прошел по территории аэропортового комплекса, осмотрел помещения, которые уже приведены силами нового инвестора в порядок (зона прилета, санитарные комнаты, зоны для ожидания авиарейса, комната матери и ребенка), а также те, что будут отремонтированы в самое ближайшее время. В частности, Михаил Ведерников осмотрел зал на втором этаже, где будет оборудована еще одна зона отдыха пассажиров. Помещение, как заверил инвестор, будет готово к 6 декабря.

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Речь зашла и о планах по реконструкции площади около здания аэровокзала. В настоящее время идет разработка проекта, который предполагает зонирование территории, разделение транспортных потоков. Кроме того, заверил Александр Корытный, приобретается техника, необходимая для обслуживания летного состава. Так, например, в ближайшее время в регион прибудут интроскопы и тягач.

Особое внимание Михаил Ведерников обратил на охрану аэропорта и объектов инфраструктуры. По предложению главы региона, в декабре на территории аэропорта «Княгиня Ольга» проведут комплексные учения по безопасности.

Также готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве между правительством Псковской области и ООО «Новапорт Холдинг» с целью модернизации и развития Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга».

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Напомним, «Новапорт Холдинг» — крупнейший оператор аэропортов России, специализирующийся на развитии пассажирских перевозок. Не так давно компания приобрела 74% доли аэропорта Пскова на конкурсной основе. При этом оставшиеся в собственности Псковской области 26% доли в уставном капитале позволяют участвовать в управлении общества и осуществлять контроль за его хозяйственной деятельностью.