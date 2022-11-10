Общество

Облсовпроф стал сотрудничать с администрацией Палкинского района

Соглашение о сотрудничестве подписали администрация Палкинского района и Псковский областной совет профессиональных союзов. Об этом председатель Псковского облсовпрофе Игорь Иванов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Сегодня состоялась рабочая встреча руководителей отраслевых профсоюзов Псковской области с главой Палкинского района Ольгой Потаповой. В ходе встречи обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании, вопросы коллективно- договорного регулирования, развитие системы социального партнёрства», - рассказали Игорь Иванов.

По его словам, Ольга Потапова выразила позицию о необходимости усилить работу с профсоюзами в районе, отметив, что администрация района готова оказывать необходимую помощь и поддержку, понимая, что профсоюз - это мнение трудовых коллективов, мнение активной части гражданского общества, нацеленного на стабильность и развитие.

Стороны договорились 9 декабря провести расширенную встречу с участием трудовых коллективов района. Итогом встречи стало подписание соглашения между Псковским областным советом профсоюзов и администрацией муниципального образования «Палкинский район» о взаимодействии и совместной работе.

«Хочу отметить, что особенно приятно иметь дело с руководителем, который ранее имел непосредственное отношение к профсоюзу. Ольга Сергеевна понимает важность нашей работы, понимает, что мы делаем общее, нужное дело во благо человека труда. Убеждён, что результаты совместной работы не оставят себя долго ждать», - добавил Игорь Иванов.