Общество

Пожилая великолучанка вяжет тёплые носки для участников спецоперации

Пожилая великолучанка вяжет тёплые носки для участников спецоперации. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Таисия Семеновна Колпакова — одна из участниц почтенного возраста нашей благотворительной акции. Ей 89 лет, вместе с другими великолучанками она вяжет тёплые носки для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Так распорядилась судьба, что носки и трёхпалые варежки для военных она вязала еще в детстве. Зимой 1941-1942 годов, будучи восьмилетним ребёнком, она наравне со взрослыми вязала тёплые вещи для солдат Красной армии», – отметил парламентарий.

Она родилась и выросла в одной из деревень Воронежской области, где девочки рано учились вязать. Вязание пуховых платков являлось народным промыслом в той местности.

Депутат поблагодарил Таисию Колпакову за личный вклад в поддержку военных и пожелал ей крепкого здоровья.

Принять участие в акции поддержки военнослужащих могут все желающие. Вязаные носки принимаются в общественной приёмной партии «Единая Россия» в Великих Луках (улица Некрасова, 10) каждый будний день с 9:00 до 18:00.

«Мастерицы связали уже около 100 пар тёплых носков. Эту добрую акцию великолукские активисты "Единой России" проводят совместно с Союзом женщин России и Союзом пенсионеров России», – добавил Александр Козловский.