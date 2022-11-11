Общество

Цифровая гигиена для детей: надо ли мыть компьютер с мылом?

О понятии «цифрой гигиены» всё чаще говорят в медиапространстве. Особенно важна эта тема для подрастающего поколения. Совсем недавно платформа «Россия – страна возможностей» запустила проект, который доступно и информативно рассказывает о поведении в Интернете.

Что же означает термин «цифровая гигиена»? Какой вид опасного контента может встретить ребенок в Интернете? Как его отличать? Можно ли встретить думскроллинг среди детей? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал псковский психолог-консультант Сергей Калинин.

– Сергей Иванович, может ли думскроллинг встречаться среди детей, учитывая их особые взаимоотношения с аддиктивными технологиями?

– Важно сказать, что думскроллинг – это довольно узкий термин, который используется для оценки того, как взрослые зависят от новостей и новостных лент. Как правило, это новости, связанные с сенсационными вещами, катастрофами, негативными событиями. Для детей глобальная актуальность мировых событий не столь интересна.

Но у них есть похожая по симптомам и характеристикам зависимость. Это аддикция от социальных сетей, когда ребенок состоит в каких-то сообществах и группах. Внутри них происходят события. Часто, например, события связаны с кибербуллингом. Когда детское сообщество выбирает себе какую-то жертву или даже нескольких жертв, иногда бывает противостояние, как каких-то группировок, когда кто-то нападает или защищает. Дальше начинается нечто похожее на игровую партию: кто какой удар нанесет, кто каким образом ответит. Тогда дети «залипают» в ленту социальных сетей и просто ждут, как это противостояние повернется, какой там будет очередной шаг. В чистом виде думскроллинга, зависимости от новостей, ожидания каких-то просветов в плохих новостях у детей нет.

– Многих проблем в Интернете можно избежать, объясняя ребенку о существовании цифровой гигиены. Что включает в себя цифровая гигиена? Как ее грамотно вводить?

– Надо очень хорошо понимать, что виртуальная жизнь и реальная жизнь – это не одно и то же. Аддиктивная технология вызывает зависимость и стремление как можно чаще находиться в виртуальной реальности. Первым правилом цифровой гигиены будет ограничение по времени. Если мы говорим о маленьком ребенке, то нужно помнить, что у него в силу развития есть сложности с самоорганизацией, режимом, самоограничением. Чем младше ребенок, тем больше должно быть внешнего контроля и ограничений именно со стороны взрослых. У ребенка нужно формировать привычку пребывать в Интернете, в виртуальной реальности ограниченное количество времени. Не больше часа, полутора или двух в день – все зависит от возраста.

Второе правило цифровой гигиены – избирательность по контенту. Должно быть понимание, для чего я захожу в Сеть. Необходимо включать критическое мышление. Есть релевантная информация – то, что мне нужно, то, что для меня полезно, то, что дает ответ на мои вопросы, а есть информация опасная и бесполезная, которая тратит время и привязывает человека в эмоциональном плане. Что касается избирательности и навыков критического мышления – этому нужно учить в диалоге, когда есть ресурсы, которые взрослый и ребенок (чем младше ребенок, тем это важнее) вместе изучают, посещают и обсуждают. Взрослый тем самым подсказывает критерии оценки, как это можно воспринимать, насколько это полезная информация, насколько можно в нее верить и насколько она нужна.

Последняя рекомендация в плане цифровой гигиены. В виртуальную реальность дети уходят, когда им скучно в обычной реальности. Вопрос – чем наполнена жизнь ребенка? Что у него есть интересного, помимо гаджетов? Какие у него отношения с родителями? Какие отношения в семье между родителями? Если обычная реальность наполнена скандалами, руганью, негативом, то для ребенка бегство в виртуальную реальность – единственное светлое пятно в его жизни. Тогда удержать его, в принципе, будет крайне сложно. Если дома все благополучно, если у ребенка есть друзья, интересные занятия, увлечения, помимо гаджетов, то важно, чтобы гаджеты не заменяли все остальное. Важно, чтобы они не были своеобразным противоядием от грустной, скучной и серой жизни.

– Какие виды потенциально опасного контента может встретить ребенок в Интернете?

– На самом деле, это достаточно очевидно. Это контент, связанный с насилием и с пропагандой насилия. Причем насилия любого: и физического, и эмоционального, и сексуального. Это контент недостоверный, и, может быть, опасный для понимания в мировоззренческом плане. В качестве примера – то, что на слуху, хотя это история 2-3-летней давности. Но сейчас, по мнению некоторых специалистов, это всё возвращается. Речь про группы смерти. Они начинаются с того, что это некая игра, задания, которые надо выполнять, иногда достаточно много этапов. Сначала они опираются на чувство интереса к чему-то запретному: смерть, оккультная, мистическая символика. При этом могут использоваться персонажи из мультфильмов и книг, которые знакомы ребенку. Но общий смысл таков: сначала эти задания могут быть довольно безобидные, но с определенного момента смысл этих заданий –причинить себе вред. У ребенка должно быть очень четкое понимание, что причинять вред как себе, так и окружающим – опасно, аморально. Это тот самый контент, который портит жизнь, в первую очередь, ему самому и окружающим.

Ребенок должен понимать, что все те «доброжелатели», которые подталкивают его к этому – очень опасные люди. Главное, чтобы ребенок не молчал, чтобы он поделился, что кто-то его к чему-то принуждает. Неважно, в игровом формате, ради прикола, через запугивание, его призывают сделать что-то, чего не хочет. Об этом он обязательно должен сообщить родителям, любому взрослому, которому он доверяет – бабушке, дедушке, педагогам. Здесь очень важно, чтобы ребенок понимал, что не надо втягиваться и не надо идти на поводу у таких людей.

– Сейчас в школах распространены уроки финансовой грамотности. На ваш взгляд, нужны ли уроки цифровой грамотности школьникам?

– Думаю, что такие уроки нужны. Не знаю, стоит ли выделять это прямо в отдельную дисциплину. В любом случае есть информатика, либо это можно сделать в контексте общих уроков безопасности, куда будет входить и цифровая безопасность. Там достаточно много аспектов, начиная с того, что не нажимать на сомнительные ссылки и заканчивая тем, что не надо вступать в диалог с сетевыми незнакомцами, которых вы не можете верифицировать. Те же самые кураторы групп смерти часто притворяются ровесниками. Так проще найти контакт, проще убедить. При этом используются чужие фотографии. Предположим, можно обучить ребенка простейшим навыку: запустить поиск человека по фотографии. Это есть во всех стандартных поисковиках, например, в Яндексе. Тут выясняется, что тот самый мальчик или девочка, который сейчас переписывается – это абсолютно другие люди, и фотография не соответствует человеку, который ведет диалог. Это простейшие способы как подстраховаться, как проверить информацию, включить критическое мышление. Детям это давать нужно, но надо подумать, как это лучше встроить в образовательный процесс.

– Это же ещё зависит от возраста детей, учитывая их ведущие типы деятельности в разном возрасте.

– Есть такие данные, что дети берут гаджеты в 3-4 года, как правило, для каких-то простых игр, даже не онлайн. В 6-7 лет уже могут интересоваться, например, использованием мессенджера, чтобы переписываться с одноклассниками. Первоклассники уже этим пользуются. Пик интереса к социальным сетям и сетевому общению уже идет ближе к подростковому возрасту. Тогда ведущий тип деятельности – общение. Для них Интернет – удобное средство, чтобы коммуницировать с кем угодно и как угодно. Понятно, что профилактические меры нужно внедрять. Хорошо бы всю информацию давать уже в начальных классах или ко времени средней школы.

Беседовала Светлана Герасимова