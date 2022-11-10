Общество

Андрей Турчак попал под обстрел в ЛНР

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а также депутаты Александр Сидякин, Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Как сообщает пресс-служба «Единой России», никто не пострадал.

Представители партии ехали с передовой в ЛНР, пишет «Московский комсомолец». Там они передавали спецтехнику военным.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.