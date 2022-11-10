Общество

Псковский форум СОНКО «Содействие» состоится 30 ноября

Объявлена дата проведения в Псковской области 10-го форума социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие». Мероприятие состоится 30 ноября. Регистрация участников продолжается, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что форум соберет больше 100 активных жителей региона, которые соберутся вместе для обсуждения векторов консолидации усилий гражданского общества и сохранения устойчивости некоммерческого сектора в условиях неопределенности.

Мероприятие пройдет в очном формате, подключиться к мероприятиям также можно будет в режиме онлайн. В программе — презентация площадок НКО, выступления федеральных и региональных спикеров, работа дискуссионных групп, стратегические сессии, пленарное заседание. На площадках будут рассмотрены вопросы консолидации общества в условиях различных кризисов, взращивания лидеров общественного мнения и формирования конструктивной повестки дня. Кроме того, участники обсудят возможные решения вопросов, которые актуальны для некоммерческого сектора региона.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области, Псковский государственный университет, АНО «Центр сопровождения СОНКО Псковской области», Ресурсный центр добровольчества, проектный офис «Команда 2018».