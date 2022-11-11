Общество

Вице-спикер Госдумы перечислила меры поддержки семей с детьми в 2023 году

Депутаты работают над увеличением возможностей для получения жилья молодыми семьями. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

С 2023 года в России будет действовать новое универсальное пособие, напомнила парламентарий. По её словам, сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в доходах для его назначения не учитывались выплаты участникам спецоперации. Так семья продолжит получать всю возможную помощь, пояснила депутат.

Также до 2026 года продлена программа материнского капитала — одна из доказавших свою высокую эффективность мер поддержки, продолжила Кузнецова. Продолжает действовать и программа социального контракта, помогающая семьям повысить свой доход.

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«Какой главный принцип поддержки семьи? Нужно делать все для того, чтобы семья становилась самостоятельной, помогать стать самостоятельной. И в свете этого решение о поддержке социального контракта считаю очень правильным», — приводит слова парламентария «Парламентская газета».

Вместе с тем она отметила, что сейчас уделяют много внимания многодетным семьям, но недостаточно говорят о молодой семье и её нуждах.

«Это несправедливо, потому что любая многодетная семья начинается с молодой. 30% браков у нас заключается в студенческом возрасте. 85% молодых людей считают, что до 25 лет — самое лучшее время для заключения брака. То есть они готовы создать семью, но вот как?» — предложила подумать политик.

Кузнецова пояснила, что в регионах меры поддержки молодых семей носят преимущественно формальный характер и в реальности мало влияют на их благосостояние. Поэтому, рассказала она, депутаты обратились в профильные структуры с предложением не снимать с очереди на жильё те семьи, в которых супругам исполнилось 35 лет. Уже есть соответствующее постановление Минстроя, которое пока не действует, продлевающее этот срок до 40 лет, рассказала парламентарий.

«Идет работа над ответом на этот вопрос в части пересмотра финансирования, потому что это потребует увеличения финансирования», — отметила Кузнецова. Также, добавила депутат, было принято решение о создании семейных общежитий для студентов, так как проблема с жильём стоит для них особенно остро.