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Общество

Более 16 тонн корма для кошек и собак запретили ввозить на территорию РФ через Псковскую область

11.11.2022 11:27|ПсковКомментариев: 0

Более 16 тонн корма для собак и кошек из Нидерландов запретили ввозить на территорию РФ через МАПП «Шумилкино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное управление Россельхознадзора 

Как пояснили в управлении, причиной запрета стало несоответствие наименования товара и номера партии данным сертификата страны-экспортера.

«В соответствии с выявленным нарушением ввоз более 16 тонн кормов на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: #Россельхознадзор #шумилкино #корм
Источник: Псковская Лента Новостей
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