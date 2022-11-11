Общество

Более 16 тонн корма для кошек и собак запретили ввозить на территорию РФ через Псковскую область

Более 16 тонн корма для собак и кошек из Нидерландов запретили ввозить на территорию РФ через МАПП «Шумилкино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное управление Россельхознадзора

Как пояснили в управлении, причиной запрета стало несоответствие наименования товара и номера партии данным сертификата страны-экспортера.

«В соответствии с выявленным нарушением ввоз более 16 тонн кормов на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза», - сообщили в пресс-службе ведомства.