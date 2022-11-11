Общество

Псковским депутатам рассказали об особенностях создания ТОС

Очередной образовательный курс для депутатов Псковской городской Думы седьмого созыва прошел в рамках Дня депутата. Он был посвящен вопросам создания территориальных общественных самоуправлений, их деятельности и реализации ими собственных инициатив по вопросам местного значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: ОМСУ Пскова

Открывая мероприятие, председатель городской Думы Александр Гончаренко рассказал, что обучение будет двухэтапным. Во второй части депутаты на практике познакомятся с работой ТОСов в округе Григория Стороненкова. Председатель также добавил, что план обучения депутатов седьмого созыва составлен сотрудниками Думы до конца года.

В мероприятии приняли участие эксперты федерального, регионального и местного уровней. С докладом по теме «Актуальные вопросы деятельности ТОС, а также пути повышения мотивации жителей к созданию и деятельности ТОС» в формате ВКС выступил директор Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления Захарий Юдин.

О реализации проектов территориальных общественных самоуправлений в Псковской области рассказала первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Галина Тронина.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поделился своим опытом и рассказал о порядке организации ТОСов в Пскове. В его округе на сегодняшний день поступило наибольшее количество инициатив от жителей по созданию ТОСов.

Отметим, что всего в Пскове в настоящее время действует 10 ТОСов. Это ТОСы «Байкова,7», «Луговая - 1а», «М.Горького, 47/9», «Майора Достовалова, 1», «Мирный», «Набат-3», «Юбилейная, 67» и «Загородный», «Октябрьский, 30», «Октябрьский проспект, 32».

На стадии регистрации находится еще столько же территориальных общественных самоуправлений. Планируется, что в ближайшее время будут зарегистрированы ТОСы «Подвышинское», «Олега Кошевого 19», «Тиконд Ретро», «Солнцепек», «Алмазово».