Общество

40% жителей СЗФО признались, что им надоела работа

40% работников из регионов Северо-Западного федерального округа признались, что их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы (по России в целом – 46%). Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%).

Профсфера Постоянно устаю от работы Иногда устаю от работы Никогда не устаю от работы Производство, сельское хозяйство 47% 42% 10% Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 55% 34% 9% Управление персоналом, тренинги 50% 44% 5% Транспорт, логистика 52% 35% 12% Административный персонал 50% 38% 9% Начало карьеры, студенты 46% 39% 13% Информационные технологии, интернет, телеком 46% 44% 10% Юристы 55% 38% 5% Маркетинг, реклама, PR 45% 43% 12% Продажи 45% 43% 9% Строительство, недвижимость 39% 49% 10% Высший менеджмент 33% 52% 13%

По данным сервиса hh.ru, тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.

Еще 53% жителей СЗФО сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто (по России в целом – 42%).

И лишь 6% жителей СЗФО никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%). Чаще всего это люди старше 55 лет (25%). Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%. В профессиональном разрезе это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе в ключе «Как же мне все это надоело».