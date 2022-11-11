40% жителей СЗФО признались, что им надоела работа

40% работников из регионов Северо-Западного федерального округа признались, что их регулярно посещают мысли «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы (по России в целом – 46%). Наиболее часто такие настроения встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%).
|
Профсфера
|
Постоянно устаю от работы
|
Иногда устаю от работы
|
Никогда не устаю от работы
|
Производство, сельское хозяйство
|
47%
|
42%
|
10%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
55%
|
34%
|
9%
|
Управление персоналом, тренинги
|
50%
|
44%
|
5%
|
Транспорт, логистика
|
52%
|
35%
|
12%
|
Административный персонал
|
50%
|
38%
|
9%
|
Начало карьеры, студенты
|
46%
|
39%
|
13%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
46%
|
44%
|
10%
|
Юристы
|
55%
|
38%
|
5%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
45%
|
43%
|
12%
|
Продажи
|
45%
|
43%
|
9%
|
Строительство, недвижимость
|
39%
|
49%
|
10%
|
Высший менеджмент
|
33%
|
52%
|
13%
По данным сервиса hh.ru, тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25-34 лет – 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет – среди них таких оказалось всего 22%. Также добавим, что мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы: 41% против 50%.
Еще 53% жителей СЗФО сообщили, что мысли о том, «Как же я устал(а)», «Как же мне всё это надоело» в контексте работы возникают, но не слишком часто (по России в целом – 42%).
И лишь 6% жителей СЗФО никогда не испытывают подобных эмоций по отношению к своей работе (по России в целом – 10%). Чаще всего это люди старше 55 лет (25%). Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%. В профессиональном разрезе это чаще всего руководители – 13% респондентов из категории «Высший менеджмент» сообщили, что никогда не думают о своей работе в ключе «Как же мне все это надоело».