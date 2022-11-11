«Хайпожоры»: Казусы импортозамещения зарубежных соцсетей и о чем нельзя шутить в России. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 ноября. Сегодня актуальные события, которые случились за неделю и вызвали бурную реакцию в соцсетях, обсудили Константин Калиниченко и Ксения Журавкова.
Основные темы выпуска:
- Переписка в мессенджерах как доказательство в суде: ваши диалоги в Telegram и WhatsApp становились ключевым доказательством в 19% уголовных дел, которые рассматривались в российских судах за последний год.
- Хакеры опубликовали данные 2,6 миллиона пользователей Yappy — российского аналога TikTok: казусы импортозамещения зарубежных соцсетей.
- Депортация Некоглая: о чем нельзя шутить в России в 2022 году.