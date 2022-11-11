Общество

Как сделать Интернет безопасным для ребёнка, объяснили эксперты

Как защитить ребенка от киберагрессии, сомнительных знакомств, интернет-мошенничества и нежелательного контента, рассказали эксперты Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).

Для ребенка рекомендуют создать отдельную учетную запись и ограничить в ней права пользователя. «Пусть у ребенка не будет возможности удалять и устанавливать программы без вашего ведома. Заходить в учетную запись родителей он тоже не должен», - объяснили эксперты.

Также необходимо активировать функцию родительского контроля и включить безопасный поиск в браузере. Можно составить список разрешенных сайтов или заблокировать нежелательные. Лучше не допускать ребенка к интернет-аукционам, платежным системам и онлайн-банкингу, уточнили эксперты.

«Объясните, что далеко не всему и не всем в Сети можно доверять. Обязательно предупредите ребенка, что нельзя публиковать онлайн домашний адрес, слишком много рассказывать о себе и своей семье, хвастаться дорогими гаджетами и игрушками. Предупредите, что за все сказанное и сделанное в Интернете придется отвечать. Все действия можно отследить, поэтому не стоит совершать необдуманных поступков. Поговорите об интересах ребенка и о том, какие сервисы и сайты можно посещать, а какие не стоит. Расскажите, что нельзя скачивать файлы с подозрительных сайтов, из писем и сообщений неизвестных отправителей», - обратили внимание специалисты на коммуникации ребенка в Интернете.

Также детей необходимо научить использовать настройки конфиденциальности, посоветовать закрыть профили в социальных сетях, чтобы они были доступны только для друзей. Нужно разъяснить, что добавлять в друзья всех подряд не надо.

Объясните ребенку, почему ни в коем случае нельзя общаться с посторонними взрослыми людьми, особенно если они просят прислать фотографии или предлагают встретиться. Попросите сразу же сообщать о таких случаях.

«Администрация сервиса никогда не станет требовать конфиденциальную информацию: полные данные счетов, пароли или ПИН-коды. Расскажите об основных видах мошенничества и научите отличать поддельные сайты. Если он захочет что-то купить онлайн, пусть предварительно посоветуется с вами. Подключите виртуальную карту и ежемесячно вносите на нее сумму, которую ребенок может тратить онлайн по своему усмотрению. Расскажите ребенку, что нельзя скачивать файлы с подозрительных сайтов, из писем и сообщений неизвестных отправителей. Попросите никогда не отключать антивирусные программы. Научите его разлогиниваться из своих аккаунтов, если он пользовался чужим устройством», - рассказали эксперты.

Защитите смартфон ребенка можно следующим образом: