Общество

Сын Рево и дочь Люция: псковичам рассказали о популярных именах начала XX века

Какие имена чаще всего давали детям после Великой Октябрьской социалистической революции, жителям Псковской области рассказали в региональном комитете юстиции.

«После Великой Октябрьской социалистической революции регистрацию новорождённых стали вести отделы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), и родители могли теперь выбрать любое имя: старое (бывшее церковное), заимствованное имя (польское, немецкое и т. д.) и, наконец, могли даже изобрести новое, - отметили в комитете. - Началось массовое нашествие Владленов, Виленов и Вилов (сокращённо от Владимир Ильич Ленин), Кимов (Коммунистический Интернационал молодёжи), Трудомиров (труд + мир) и других чудных имен».

Мальчики часто получали имя Коммунар, а девочки Коммунара. В одной семье сына называли Рево, дочь Люция, что вместе означало «Революция».

«Пиком фантазии можно считать витиеватое женское имя Даздраперма, что означает "Да здравствует Первое мая". А как вам такие имена: Воля, Интерна, Искра, Идея?» - поинтересовались в комитете.

Также использовались имена «Октябрина» - Октябрьская революция, Гертруда - «Герой труда», Кукуцаполь - «Кукуруза - царица полей».

Называли детей и именами-лозунгами: Кравсил («Красная Армия всех сильней»), Дележ («Дело Ленина живет»), Успепя («Успехи первых «пятилеток»), Марлен («Маркс, Ленин»), Пячегод («Пятилетку» - в четыре года!»), а также такими как Челнальдина («Челюскин на льдине»), Рэм («Революция, Энгельс, Маркс) и другими.