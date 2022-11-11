Общество

Трудоголиками себя считают около 33% россиян — опрос

Трудоголиками себя считают около 33% опрошенных жителей России. Такие данные приводит «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Большинство участников опроса считает главным признаком того, что человек - трудоголик, беспокойные мысли о работе в свободное время. Такой признак у себя обнаружили 50% респондентов. При этом 44% опрошенных заявили, что стабильно работают более восьми часов в сутки, а 24% трудятся на выходных.

14% россиян, принявших участие в исследовании, признались, что совершают рабочие звонки в свободное время, а ещё 13% одновременно ведут сразу несколько проектов. Такое же количество россиян отметили, что нервничают, когда не трудятся.