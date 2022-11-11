Общество

Капитальный ремонт завершают в великолукской школе

Представители городской власти и активисты партии «Единая Россия» проконтролировали ход капитального ремонта в школе №1 в Великих Луках. Работы близятся к завершению.

Фото: «Единая Россия»

На сегодняшний день завершен ремонт фасада и крыши, подвели все инженерные коммуникации. На втором и третьем этажах уложили плитку и установили двери. Заканчивается ремонт слаботочных систем. Вскоре рабочие приступят к малярно-штукатурным работам. В школе появились душевые кабины в раздевалках, они уже готовы к эксплуатации, пишет портал «Луки.ру».

Как отмечает директор школы №1 Елена Воробьева, большая работа проведена по реконструкции пищеблока. Он разделен на цеха. При входе в столовую установят раковины для мытья рук. Также оборудуют линию раздачи. В соответствии с меню дети смогут выбирать себе блюда, которые им больше нравятся.

В школе №1 также появится и новое оборудование. Его уже закупили и доставили.

«Радует, что мы уже получили все оборудование. Как только можно будет приступить к монтажу, ждать доставку не придется», — подчеркнула Елена Воробьева.

Работы ведутся в соответствии с графиком. Капитальный ремонт будет завершен к концу года.

Отметим, программа «Модернизация школьных систем образования» поддержана «Единой Россией», а вопрос качественного образования в регионе — ключевой в народной программе партии.