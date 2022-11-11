Общество

76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области. Об этом в своем видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Всё это время мы были на прямой связи с комдивом, обсуждали детали обстановки и необходимую помощь. Одновременно делали всё, чтобы помочь Бериславскому району выстроить нормальную работу всех социальных сфер», – отметил Михаил Ведерников.

Оба этих направления правительство региона поддерживало гуманитарными грузами. Всего с сентября отправили и для военных, и для гражданского населения Херсонской области порядка 80 тонн помощи.

«Многое сделали для защиты жизни и здоровья жителей Бериславского района наши врачи и спасатели, которые регулярно отправлялись туда на работу. Там была непростая ситуация, какие были проблемы с логистикой из-за особенностей географии и ударов ВСУ. Могу сказать так: мирная жизнь на настоящий момент там действительно невозможна. Поэтому мы сделали всё необходимое для эвакуации гражданского населения», – добавил губернатор.

Также он уточнил, что можно понять абсолютную необходимость решения об отводе войск: «Это спасёт тысячи жизней: и местных жителей, и наших военнослужащих. После освобождения территории обязательно возобновим нашу работу», – заключил он.

Напомним, 9 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк подписали соглашение о сотрудничестве. Псковская область, по словам главы региона, взяла над муниципалитетом шефство по всем направлениям.