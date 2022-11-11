Общество

Россиян предупредили о значительном подорожании популярных продуктов в 2023 году

О значительном подорожании популярных продуктов предупредила в интервью изданию «Прайм» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. По ее словам, в 2023 году ожидается повышение цен на говядину, мясо птицы и свинину.

«Рынок мяса в России зависит от множества факторов. Во-первых, это объемы производства внутри страны, экспорта и импорта. Во-вторых, себестоимость производства. В-третьих, соотношение стоимости различных видов мяса относительно друг друга, в-четвертых — степень насыщенности рынка и специфика потребления того или иного вида мяса внутри страны и в странах, куда оно экспортируется», — объяснила специалист.

По ее словам, Россия обеспечивает лишь 80 процентов потребления говядины. В связи с этим спад или подорожание импорта повлечет за собой подорожание самого продукта. При этом внутренняя потребность в мясе курицы и свинины покрывается отечественными производителями более, чем на 90 процентов. Сорокина отмечает, что эти виды мяса могут подорожать незначительно по сравнению с говядиной.

Как передает «Мослента», ранее к Новому году в России ожидается подорожание ряда продуктов. Стало известно, что продавцы заранее повысят цены на молочную продукцию, пиво, минеральную воды, сигареты и другие продукты с ограниченным сроком годности.