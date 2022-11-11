Общество

В России предложили ввести запрет на усыновление сразу нескольких детей

Не только будущих приемных родителей, но и детей-сирот перед усыновлением хотят направлять на социально-психологическое обследование. При этом предлагают запретить усыновлять сразу нескольких детей, если это не братья и сестры. Людям, желающим усыновить детей своих родственников, придется пройти специальную подготовку. Такой законопроект, направленный на снижение числа возвратов воспитанников в детские дома, Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму.

Кабмин предложил внести поправки в Семейный кодекс, закон об опеке и попечительстве и другие законодательные акты, сообщает «Парламентская газета».

Авторы инициативы отметили, что ежегодно в России отменяют около пяти тысяч решений о передаче детей на усыновление. В большинстве случаев сирот возвращают в детские дома усыновители, опекуны, попечители и патронатные родители.

Причиной отказа от усыновленных в правительстве считают некачественную подготовку людей, выразивших желание взять сироту. Не все понимают, как наладить контакт с таким ребенком, а зачастую у приемных родителей даже нет денег на его воспитание. Систему подбора и подготовки усыновителей следует совершенствовать, отметили в пояснении к проекту. В кабмине считают, что нужно тщательно проверять, насколько усыновители психологически и финансово готовы к появлению ребенка.

Законопроект предусматривает, что единовременно усыновить или взять под опеку можно только одного ребенка. Исключение составят случаи, когда усыновляют братьев и сестер и детей, которые вместе росли в одной семье или не менее года находились в одной группе в детском доме. Введение такого ограничения поддержали в 81 регионе.

В правительстве считают, что новые нормы позволят легче адаптироваться и детям, и родителям, и снизят риск возврата в учреждения опеки. А через год после усыновления одного ребенка разрешат взять второго.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, подобные инициативы рождаются на основе исследований, проведенных по фактам отказов от усыновленных детей. «Если ребенка возвращают в детский дом, он чувствует свое одиночество вдвойне, — сказала депутат. — Есть ситуации, когда от детей отказываются несколько раз, и в жизни ребенка это просто катастрофа». По словам Бессараб, перед усыновлением нужно проверить психологическую совместимость детей и усыновителей, мотивацию людей стать приемными родителями. «Они должны хотеть воспитывать ребенка, а не просто получать от государства деньги на воспитание, — подчеркнула депутат. — Безусловно, такой законопроект нужно принимать».

Сейчас психолого-педагогическую подготовку и тестирование проходят только будущие приемные родители. Правительство предлагает направлять на социально-психологическое обследование не только кандидатов в приемные мамы и папы, но и проживающих с ними людей и самих детей-сирот.

Согласно законопроекту, нельзя брать приемных детей, если вместе с усыновителями живет человек, имеющий судимость. Сейчас в законодательстве уже есть запрет на усыновление для людей, нарушивших закон.

Согласно предлагаемым нормам, проходить подготовку обяжут близких родственников ребенка, желающих взять его на воспитание в свою семью, а также опекунов и попечителей, которые хотят усыновить своих подопечных.

Нужно вводить дополнительный контроль за теми, кто берет детей на усыновление, и проверять не только приемных родителей, но и других людей, которые будут жить в одном доме с ребенком, считает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Республики Дагестан Бийсултан Хамзаев. «Следует проводить психологические тесты на стрессоустойчивость и другие показатели. Главное — не перегибать и не отпугивать людей, но в целом работать так, чтобы максимально защитить ребенка от опасных ситуаций», — сказал он «Парламентской газете». По словам парламентария, в Дагестане мало детских домов, потому что есть традиция: если ребенок лишился родителей, его усыновляют родные и близкие. «Даже самые дальние родственники обязательно берут детей в свою семью», — отметил Хамзаев.

Правительственный законопроект предусматривает преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер, отчимов и мачех и других родственников при установлении предварительной опеки. Если ребенок остался без попечения родителей, его не заберут в детский дом и не отдадут чужим людям, а оставят с родными на законных основаниях. В том числе речь идет о случаях, если сына или дочь забрали у родителей, не справляющихся со своими обязанностями.

Также в кабмине хотят уточнить обязанности органов опеки и попечительства. Они будут не только проверять условия жизни детей в приемных семьях, но и сопровождать такие семьи — помогать адаптироваться как детям, так и родителям. К этой работе привлекут психологов, педагогов, юристов и других специалистов. При этом предусмотрена возможность общения мам и пап с органами опеки онлайн через портал госуслуг. Порядок такого взаимодействия определит правительство.