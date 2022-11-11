Общество

День борьбы с пневмонией отмечается во всем мире

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.

Пневмония - серьезное заболевание чаще всего инфекционного характера, имеющее тяжелое течение и чреватое многими осложнениями, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области.

Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, воздействующей на легкие. Легкие состоят из мелких мешочков, называемых альвеолами, которые при дыхании у здорового человека наполняются воздухом.

При пневмонии альвеолы заполняются гноем и жидкостью, что делает дыхание болезненным и ограничивает поступление кислорода.

Пневмония чаще всего поражает детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Многие эксперты в области медицины называют пневмонию «главной убийцей» детей в возрасте до 5 лет. Ежегодно пневмония уносит жизни примерно 1,1 миллиона детей.