Общество

До +10°C и сильный ветер прогнозируют псковские синоптики 13 ноября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 ноября. Как сообщает Псковский гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта ветер, дуюзий со скоростью от 10,8 до 13,8 метров в секунду, классифицируется как сильный. При нем качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем: от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.