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Общество

До +10°C и сильный ветер прогнозируют псковские синоптики 13 ноября

12.11.2022 12:03|ПсковКомментариев: 0

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 13 ноября. Как сообщает Псковский гидрометцентр, день пройдет преимущественно без осадков.

Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта ветер, дуюзий со скоростью от 10,8 до 13,8 метров в секунду, классифицируется как сильный. При нем качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода.

Температура по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днем: от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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