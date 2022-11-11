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Общество

Россияне раскрыли свое отношение к общению с коллегами в нерабочее время

12.11.2022 15:48|ПсковКомментариев: 0

Россияне раскрыли свое отношение к коллегам: большая часть из них (61%) хотела бы дружить с теми, с кем приходится работать. О нехватке неформального общения жители РФ рассказали в ходе исследования, проведенного сервисами Работа.ру и СберАвто.

Треть участников исследования (33%) сообщила, что после работы неформально общается с коллегами в офисе. Почти столько же опрошенных рассказали, что проводят досуг с коллегами в нерабочее время — ходят на выставки, в кино или кафе, сообщает «Лента.ру».

«11% респондентов хватает общения с коллегами на корпоративах, а 5% наоборот рассказали, что дружат с коллегами и даже путешествуют вместе на авто», – говорится в исследовании.

Как выяснилось, 9% россиян не стремятся заводить близкие отношения с коллегами, так как предпочитают не смешивать работу и личную жизнь. У 6% участников исследования много друзей вне работы, а 4% признались, что у них попросту не хватает сил на общение.

Но при этом 61% опрошенных утвердительно ответил на вопрос: хочется ли им еще больше общаться с коллегами.

В опросе приняли участие около трех тысяч респондентов из разных городов страны.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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