Общество

«Калашников» назначили руководить поставками экипировки

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник.

«Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ», - сказал он.

Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных».

По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил «Калашников» ответственным исполнителем данной задачи: «Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")».