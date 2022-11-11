Общество

Невролог назвал лучшие напитки для нервной системы

Зеленый и белый чай, цикорий и чай со зверобоем полезны для нервной системы, заявил врач-невролог Игорь Мацокин.

Он отметил, что зеленый и белые чаи помогают чувствовать себч лучше и быть более активными в течение дня. Также он не советует злоупотреблять кофе, пишет «Газета.ру». По словам Игоря Мацокина, кофе дает заряд бодрости, но оказывает негативное влияние на организм. Чай содержит большое количество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины B1 и B2, железо, магний и сам кофеин.

«Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он улучшает настроение и расслабляет нервную систему»,- рассказал врач-невролог.

Травяной чаи, в состав которых входит зверобой, имеют мягкое антидепрессивное и общее тонизирующее действие. Кроме того, зверобой способствует уменьшению тревоги и страха, снимает эмоциональное напряжение.