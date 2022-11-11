Общество

Плотный туман накроет Псковскую область 14 ноября

Туман с видимостью 500 метров и менее накроет Псковскую область утром 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В связи с этим региональное управление МЧС напоминает, что при движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, при выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Кроме того, псковских водителей просят избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112».