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Общество

Российские социологи отмечают профессиональный праздник 14 ноября

14.11.2022 09:25|ПсковКомментариев: 0

Российские социологи ежегодно 14 ноября отмечают свой неофициальный профессиональный праздник — День социолога.

Социология — наука, которая изучает общество, рассматривая его и как единую целостную систему, и как отдельные общественные институты, раскрывая отношения и закономерности, уточняет calend.ru.

Термин «социология» был введен в первой половине XIX века французским философом Огюстом Контом. Конт сформулировал определение социологии как науки, изучающей общественные закономерности. Имена всемирно известных социологов включают М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса.

Исторические документы свидетельствуют, что 14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которую некоторые специалисты считают первым в истории мировой науки опытом социологического факультета. Лекции в Русской высшей школе читали ведущие социологи и политики России: М. Ковалевский, Н. Кареев, Е. Де Роберти, П. Милюков и другие. Поэтому эта дата и была выбрана для праздника.

В XX веке социология расширилась, и из неё выделились несколько специализированных направлений — социология права, социология семьи, социологию культуры и другие. В конце XX века широкое распространение и значительную популярность получили социологические опросы.

Одной из главных целей социологических опросов является быстрое получение информации о мнениях людей, их оценках социальных явлений, а также о различных феноменах и состояниях общественного, группового и индивидуального сознания. Среди других известных методик, применяемых в работе социологами, — интервью, фокус-группы, анализ документов, наблюдение и т. д.

Вообще всех социологов принято делить на ученых данной области науки и прикладных социологов. Но к какой бы группе не относились специалисты данной профессии, все они сегодня весьма востребованы — и в центрах изучения общественного мнения, и в консалтинговых компаниях, и в организациях государственного и муниципального управления, и в кадровых, рейтинговых, маркетинговых и рекламных агентствах. Но и к самим социологам также предъявляются высокие требования, помимо специальных и профессиональных знаний они должны уметь анализировать данные, работать с соответствующими документами, иметь определенный стиль мышления, коммуникативные навыки, аналитическое и критическое мышление.

С 1994 года День социолога регулярно отмечается на факультетах социологии ведущих российских вузов, в том числе и в Санкт-Петербургском университете, где зарождалась российская академическая социология. Также в этот день принято проводить конференции и различные совместные мероприятия представителями данной профессии, на которых можно подвести итоги и отметить достижения.

Теги: #праздник #социология
Источник: Псковская Лента Новостей
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