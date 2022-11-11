Общество

Волонтёрское объединение колледжа искусств стало лучшим на конкурсе в Пскове

Коллектив Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова принял участие в смотре-конкурсе учреждений профессионального образования города Пскова. Мероприятие организовал комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи городской администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Смотр-конкурс проходил с января по октябрь. В нём приняли участие шесть образовательных учреждений города Пскова.

1 ноября комиссия, руководствуясь критериями для определения победителей смотра–конкурса (успешное участие в большинстве конкурсов, социальная значимость и полезность проведенных мероприятий, массовость и активное участие студентов), подвела итоги конкурса. Коллектив колледжа был заявлен в пяти номинациях и получил призовые места в двух.

Лучшим студенческим объединением стало творческое молодежное волонтёрское объединение «Альфард», руководитель - студентка 4 курса специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Анна Филиппова. Лучшей практикой по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде стало объединение «Дебют», руководитель - студентка 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Екатерина Кропачева (куратор – Снежана Власова). Победителям вручены ценные подарки.