Общество

Более 60% жителей СЗФО хотя бы раз одалживали деньги коллегам – опрос

В 61% случаев жителей СЗФО рассказали, что хотя бы однажды одалживали деньги своим коллегам. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru по итогу опроса среди жителей федерального округа.

Из них 40% говорят, что долг им всегда возвращали, 19% иногда сталкивались с недобросовестными коллегами, которые так и не вернули занятые деньги, а еще 2% опрошенных долг ни разу не вернули. 39% трудящихся в СЗФО сообщили, что никогда не давали своим коллегам деньги в долг.

Чаще всего деньги коллегам одалживают представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (71%), «Транспорт, логистика» (69%), а также «Рабочий персонал» и «Добыча сырья» (по 66%). И наоборот: реже всего одалживают коллегам деньги маркетологи и рекламщики (всего 48%). С недобросовестными должниками чаще всего сталкивается рабочий персонал – 3% из этой группы респондентов коллеги так ни разу и не вернули долг.

Лишь 33% жителей СЗФО признались, что сами когда-либо брали деньги в долг у своих коллег. При этом 32% уверяют, что всегда отдавали одолженное, а 1% - иногда все-таки не возвращали долг. 67% сообщили, что никогда не занимали деньги у коллег.

Те, кому приходилось одалживать деньги у коллег, чаще всего встречаются в сферах «Рабочий персонал» (51%), «Автомобильный бизнес» (48%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (47%). Реже всего одалживают деньги у коллег высший менеджмент (всего 24%) и маркетологи (25%).

В том, что они никогда не возвращали одолженные у коллег деньги, признались лишь представители банковской сферы – правда, всего 1%. Кроме того, по 2% респондентов из сфер «Рабочий персонал», «Банки, инвестиции, лизинг», «Медицина, фармацевтика», «Добыча сырья», «Автомобильный бизнес», «Транспорт, логистика» и «Туризм, гостиницы, рестораны» сообщили, что иногда случалось такое, что они так и не вернули занятые деньги.

Чаще всего в стране деньги в долг коллегам дают жители Хабаровского края (71%), а реже всего – жители Удмуртской Республики (45%). В свою очередь те, кто сам регулярно одалживает деньги у коллег, чаще всего проживают в Амурской области и Красноярском крае (по 50%), реже всего – в Тульской области (всего 20%).