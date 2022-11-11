Эксперт рассказала о влиянии мобилизации на психологическое состояние россиян

Уровень тревоги у россиян возрос на фоне начала специальной военной операции, мобилизации, ухода привычных брендов, это заметно по возросшему количеству запросов на сайт и горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России, рассказала его директор Юлия Шойгу.
«В ответ на резкое изменение, особенно тревожное, пугающее для большинства людей, произошло повышение уровня стресса и тревоги», — приводят слова Шойгу «Известия».
По её словам, стало гораздо больше запросов о том, каким образом справиться с подобными состояниями.
Ранее сообщалось, что россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group.
По информации аналитиков, самыми популярными средствами (судя по объему выручки) оказались препараты под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают по рецепту.