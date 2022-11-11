Общество

Эксперт рассказала о влиянии мобилизации на психологическое состояние россиян

Уровень тревоги у россиян возрос на фоне начала специальной военной операции, мобилизации, ухода привычных брендов, это заметно по возросшему количеству запросов на сайт и горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России, рассказала его директор Юлия Шойгу.

«В ответ на резкое изменение, особенно тревожное, пугающее для большинства людей, произошло повышение уровня стресса и тревоги», — приводят слова Шойгу «Известия».

По её словам, стало гораздо больше запросов о том, каким образом справиться с подобными состояниями.

Ранее сообщалось, что россияне приобрели на 15% больше антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков с 15 августа по 11 сентября 2022 года, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group.

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По информации аналитиков, самыми популярными средствами (судя по объему выручки) оказались препараты под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают по рецепту.