Общество

Почти 80% псковских работодателей принимают на работу по рекомендациям своих сотрудников

Принимать на работу по рекомендации стали чаще: 78% псковских менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев, 34% — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения Пскова.

Еще 30% прислушиваются к рекомендациям других людей (сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях и так далее). 29% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании. За год все каналы получения рекомендаций стали задействовать чаще.

За уходящий год потребность в персонале закрыли с помощью рекомендаций более чем наполовину 6% псковских компаний, еще в 5% предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25—50% сотрудников. От 10 до 25% работников за год приняты «по знакомству» в 19% компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10%. При этом большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (75%).

Мнение самих соискателей о трудоустройстве «по знакомству» также улучшилось. Все основные каналы получения рекомендаций за год стали популярнее. Чаще всего считают полезным полагаться на помощь друзей (54%), коллег (40%), мужа или жены (33%).