Общество

Спрос на врачей-онкологов растёт в Псковской области

Осенью 2022 года спрос на врачей-онкологов в целом по стране вырос в 2,5 раза по сравнению с показателями прошлого года. Сейчас 1% вакансий приходится на Псковскую область, где тоже растёт спрос на таких специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

На данный момент в целом по стране российские и в том числе псковские работодатели ищут более 1000 врачей-онкологов и химиотерапевтов. Средние зарплаты для псковских врачей-онкологов укладываются в диапазон от 30 000 до 60 000 рублей.

При этом работодатели из других регионов также приглашают местных врачей и предлагают зарплату кратно выше. Например, сейчас в Пскове открыта вакансия для онколога с зарплатой от 105 000 рублей и возможностью переехать в Нижневартовск.

При этом некоторые местные больницы готовы выплачивать медицинским работникам при первом трудоустройстве от 300 000 рублей.

«На данный момент сфера здравоохранения как в целом по стране, так и в регионах СЗФО и в том числе в Псковской области испытывает достаточно серьезный кадровый голод. В среднем на одну вакансию в медицине или фармацевтики откликаются порядка 1-2 человека. Ситуация с врачами-онкологами аналогичная: за последнее время в России искали работу или выходили на рынок труда порядка 600 онкологов, при этом лишь четверть из них готовы рассматривать предложения о работе. Одна из причин по которой люди не активны на рынке труда, по их словам, это предлагаемые зарплаты. Кандидатов, как правило, не устраивает предлагаемый работодателями доход с учетом достаточно высокой загруженности и серьезной ответственности на работе», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.