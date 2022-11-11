Общество

В Псковской области установили новые «нормы наполняемости» для мест проведения публичных мероприятий

В Псковской области установили новые «нормы наполняемости» для мест проведения публичных мероприятий. Соответствующее постановление правительства Псковской области от 8 ноября 2022 № 242 «О нормах предельной заполняемости территории (помещения), объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия в Псковской области» появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, установлена общая «наполняемость» не более 1 человека на 1 квадратный метр (за исключением объектов транспортной инфраструктуры).

Предельная заполняемость помещения, оборудованного посадочными местами, в месте проведения публичного мероприятия - не более чем количество посадочных мест. Для помещения, не оборудованного посадочными местами, - не более 1 человека на 1 квадратный метр.

Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия устанавливаются распоряжением правительства Псковской области отдельно для каждого публичного мероприятия. При этом учитываются особенности объекта транспортной инфраструктуры, требования, установленные статьей 4 закона области № 1061-ОЗ, и следующие условия:

1) предельная заполняемость объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия должна быть не более 1 человека на 1 квадратный метр;

2) максимальное количество транспортных средств, которые могут осуществлять движение в составе одной организованной транспортной колонны, составляет:

a) 50 единиц для категории «А»;

б) 30 единиц для категории «В»;

b) 25 единиц для категории «ВЕ»;

г) 15 единиц для категории «С»;

д) 10 единиц для категории «СЕ»;

e) 15 единиц для категории «D»;

ж) 10 единиц для категории «DE»;

3) 50 единиц для категории «М»;

При использовании транспортных средств различных категорий их максимальное количество устанавливается с учетом «лимита» для каждой категории. А максимальная длина такой организованной транспортной колонны составит 250 метров.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.