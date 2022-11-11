Общество

Псковские школьники подали более 400 заявок на бесплатное участие в ИТ-проекте

Школьники из Псковской области подали более 400 заявок на участие в образовательном ИТ-проекте «Код будущего». До 18 ноября учащиеся 8-11-х классов из региона могут записаться на бесплатные курсы по программированию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как «Яндекс», «Фоксфорд», «Алгоритмика», «Университет Иннополис», «1С», «Учи.ру».

Заявки на обучение оформляются через Госуслуги. Это может сделать как сам школьник, так и его родители (законные представители). С начала нового учебного года через Госуслуги подано 150 тысяч заявок на бесплатное обучение программированию школьников 8-11 классов. Более 100 тысяч учащихся Российской Федерации уже выбрали программу и форму обучения, прошли тестирование и приступают к учебе.

Согласно планам федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли», к 2030 году проект «Код будущего» позволит обучить программированию не менее 1,2 миллиона школьников. В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации реализует проект по предоставлению школьникам 8-11 классов возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования.

Набор участников проекта «Код будущего» запланирован на портале Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», начиная с 15 августа. Обучение стартовало в октябре. Оператор проекта «Код будущего» — автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Оператором проекта в Псковской области является ГБУ ПО «РЦИТ».

В рамках проекта в Псковской области можно пройти обучение очно на открытых в образовательных организациях площадках, также дети получат возможность заниматься дистанционно на школьных компьютерах после уроков или дистанционно дома.

Как подать заявку:

1. Выбрать провайдера, работающего в Псковской области, на странице проекта.

2. Выбрать площадку и подать заявление.

3. После проверки заявления в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание.

4. Пройти вступительный тест на платформе образовательной организации в течение 5 рабочих дней.

5. После успешного прохождения испытания заключить договор с образовательной организацией. Сделать это могут родители или законные представители школьника.