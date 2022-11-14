Общество

Семейство чернобурых лис сняли на видео в псковском подворье

Семейство чернобурых лис, которые живут в псковском подворье «Птичий дворик», сняли на видео сотрудники зооприюта. Ролик размещён в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Все лисицы талантливы в своей изворотливости. Формула успеха чернобурки выглядит просто: физическая выносливость плюс настойчивость равно еда. Чтобы лисица без плана напала на добычу? Да ну! Такого не бывает. Хитрый зверь берёт измором. Преследует так долго, пока "провизия" не выбьется из сил. На преследование уходит уйма энергии, но в результате обед самостоятельно приходит в лапы. Благодаря терпению и настойчивости в желудке лисы редко бывает пусто», - рассказали о животных сотрудники подворья «Птичий дворик».

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