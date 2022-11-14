Общество

12 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

12 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего подтвержденных случаев с начала пандемии в регионе – 125 355. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.

Избавились от заболевания 123 142 пациента, за сутки – двое. Скончался с начала пандемии от COVID-19 1941 человек, за сутки летальных случаев зафиксировано не было.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: