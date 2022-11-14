12 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

12 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки, всего подтвержденных случаев с начала пандемии в регионе – 125 355. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства области.
Избавились от заболевания 123 142 пациента, за сутки – двое. Скончался с начала пандемии от COVID-19 1941 человек, за сутки летальных случаев зафиксировано не было.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков –41023/10
- Великие Луки –18213/1
- Бежаницкий район –1608/0
- Великолукский район –2847/0
- Гдовский район –2251/1
- Дедовичский район –3081/0
- Дновский район –1022/0
- Красногородский район –1129/0
- Куньинский район –1065/0
- Локнянский район –1207/0
- Невельский район –5644/0
- Новоржевский район –1350/0
- Новосокольнический район –3305/0
- Опочецкий район –3834/0
- Островский район –6092/0
- Палкинский район –1270/0
- Печорский район –2977/0
- Плюсский район –1972/0
- Порховский район –4554/0
- Псковский район –9704/0
- Пустошкинский район –1581/0
- Пушкиногорский район –1797/0
- Пыталовский район –1922/0
- Себежский район –2992/0
- Стругокрасненский район –2122/0
- Усвятский район –747/0