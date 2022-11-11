Общество

Выплаты мобилизованным за декабрь придут досрочно

Выплата мобилизованным россиянам за декабрь придёт досрочно - до 25 числа, а не в январе, заявила замминистр Минобороны Татьяна Шевцова в ответ на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

«Минобороны не оставит мобилизованных, а также их семьи без денег к Новому году. Получил от ведомства ответ по поводу порядка выплаты денежного довольствия мобилизованным. И эту информацию знает уже вся Россия: выплаты с 10 по 20 число каждого месяца за истёкший месяц. Минус такой схемы в том, что к новогодним праздникам мобилизованный, а, значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты. Чтобы такого не произошло, Минобороны делает исключение: средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря», - рассказал Максим Иванов в своём Telegram-канале.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.