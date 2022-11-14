Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы этого выпуска:
- Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей.
- 30 лет спустя: с нового учебного года в российские школы вернется НВП.
- В помощь семье: детям предлагают разрешить работать с 14 лет.
- Кто пришел, а кто ушел: Борис Елкин вступил в права главы Пскова, а в псковской инспекции труда сменился руководитель.
- И, как всегда, в нашей программе прозвучат комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.