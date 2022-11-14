«Постскриптум»: Традиционные ценности, НВП и трудоустройство 14+. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 ноября. Об итогах прошлой недели рассказали Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы этого выпуска:
- Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей.
- 30 лет спустя: с нового учебного года в российские школы вернется НВП.
- В помощь семье: детям предлагают разрешить работать с 14 лет.
- Кто пришел, а кто ушел: Борис Елкин вступил в должность главы Пскова, а в псковской инспекции труда сменился руководитель.
- И, как всегда, в нашей программе прозвучали комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.