Общество

Марина Гаращенко развеяла слухи о переводе областной больницы в статус военного госпиталя

Псковскую областную клиническую больницу не планируют переводить в статус военного госпиталя. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Общественность интересуется, так как областная больница в Пскове переводится в статус военной (госпиталя?), как быть людям из области? Уже был приказ сверху перестать всем болеть?» - написал неравнодушный пскович на сайте главы региона.

«ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больница" не переведена и не планируется к переводу в статус военного госпиталя», - ответила на обращение глава профильного комитета.