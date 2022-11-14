Общество

Доверие россиян к результатам опросов возросло – ВЦИОМ

В большинстве случаев россияне считают, что опросы отражают действительные мнения граждан (70%). Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Показатель этого года один из самых высоких, в прошлом году он был ниже на 5 процентных пунктов, а в 2018 году - на 12, тогда был зафиксирован минимум (58%). Максимум же пришелся на 2005 год - 76%. Обратную точку зрения разделяют 23%, каждый четвертый, в 2018 году таковых было 37%», - отметили аналитики.

О том, что опросы отражают действительные мнения граждан, чаще говорят женщины (73% против 68% среди мужчин), молодежь 18-24 лет (75%) и 35-59-летние (74-77%); те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (77% против 55% в группе недовольных доходами); жители села (76%), а также активные потребители телевидения и интернета (76%).

Подавляющее большинство россиян считают опросы общественного мнения нужными - 91%, или девять из десяти. Показатель остается достаточно высоким на протяжении всего периода измерений с 2005 года - на уровне 69-91%, в текущем периоде отмечен максимум, как и в 2018 году.

За последние 10 лет важность опросов в общественном мнении выросла на 20 процентных пунктов (2012 год - 71%). Несколько чаще о нужности соцопросов сегодня говорят молодые россияне 18-24 лет (96%), жители обеих столиц (95%) и городов-миллионников (94%), а также граждане, довольные своими доходами (96%).